السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لطريقين حيويين ومجسر في ميسان

2025-03-30 17:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (30 آذار 2025)، الأعمال التنفيذية لمشروعي تأهيل طريقين في محافظة ميسان.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان الطريق الأول "(العمارة- المشرح- غزيلة- الشيب) بطول 64.5 كم مع مجسر كونكريتي، والطريق الآخر (العمارة - البتيرة- الفجر) بطول 80 كم، في محافظة ميسان".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وصل بوقت سابق اليوم الأحد إلى محافظة ميسان لافتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من المشاريع الحيوية والخدمية.

وأطلق السوداني خلال الزيارة الأعمال التنفيذية في مشروع تطوير مصفى ميسان، وتوسعة طاقته التكريرية من 40 ألفًا إلى 110 آلاف برميل/يوم، والأعمال التنفيذية لمشروع كلية الطب بجامعة ميسان.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء مشروع مجسرات ونفق (الشهيد حسين عطية) في محافظة ميسان.



