2025-03-30 18:50:02 - المصدر: واع

متابعة – واعشهدت أسعار النفط، اليوم الأحد، تراجعًا ملحوظًا في التعاملات المسائية التي أعقبت الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، متأثرة بعدة عوامل ضاغطة أبرزها تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، وارتفاع مخزونات النفط الأميركية، إلى جانب قرار مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج.ووفقًا لبيانات السوق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران 2025 بمقدار 0.58 دولار، أي بنسبة 0.79%، لتسجّل 72.76 دولارًا للبرميل. كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم حزيران أيضاً 2025 بمقدار 0.56 دولار، أو بنسبة 0.80%، ليصل السعر إلى 69.36 دولارًا للبرميل.وتأتي هذه التراجعات بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الطاقة القادمة من كندا والمكسيك والصين، ما أثار قلق المستثمرين بشأن تداعيات هذه الخطوة على مستويات الطلب العالمي.وفي السياق ذاته، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس الحالي، حيث زادت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل لتصل إلى 435.2 مليون برميل.كما جاء قرار مجموعة "أوبك+" بزيادة إنتاجها النفطي بمقدار 138 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أبريل المقبل ليضيف مزيدًا من الضغط على الأسعار، وسط توقعات بتأثير ذلك على توازن السوق خلال الفترة المقبلة.