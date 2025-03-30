طقس غير مستقر الليلة وتوقعات بأمطار غزيرة

2025-03-30 19:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، (30 آذار 2025)، حالة من عدم الإستقرار الربيعية مستمرة مساء اليوم والليلة لغاية منتصف نهار غد الاثنين.

وأشارت الأنواء الجوية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، الى "فرص الهطول على شكل زخات أمطار متوقعة في أماكن متفرقة خفيفة الشدة الى معتدلة مع البرق والرعد".

ونوهت الى، ان "فرص الغزارة واردة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ودهوك وبغداد وديالى والسليمانية".

ولم تستبعد الأنواء الجوية "هطول حبات من البرد (الحالوب) في أماكن متفرقة من المحافظات المذكورة".

وتوقعت أيضاً "عودة فرص الأمطار يوم الأربعاء المقبل".