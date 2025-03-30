2025-03-30 19:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، أن يوم غد الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال.وقال المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "مكتب سماحة السيد علي السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف يعلن أن يوم غدٍ الاثنين المصادف (31-3-2025)، هو الأول من شهر شوال لعام 1446 للهجرة وأول أيام عيد الفطر المبارك".