2025-03-30 19:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى بيروت إلى 25 رحلة أسبوعياً، انطلاقاً من عدة مطارات داخل العراق الى مطار رفيق الحريري في بيروت.وذكر مدير محطة الخطوط الجوية العراقية في بيروت عادل إبراهيم داور في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "زيادة الرحلات جاءت استجابة للطلب المتزايد من المسافرين إذ شهد هذا الخط الجوي نشاطاً ملحوظاً وبشكل تصاعدي بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر"، مؤكدا أن "توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي تشدد على ضرورة تعزيز الرحلات للوجهات التي تحقق طلباً عالياً".وأضاف، أن "الخطوط الجوية العراقية تنفذ نحو بيروت 14 رحلة أسبوعياً من مطار بغداد الدولي، 3 رحلات من مطار البصرة، ورحلتين لكل من مطاري أربيل والسليمانية، بالإضافة إلى 4 رحلات من مطار النجف الأشرف التي نفذت أولى رحلاتها أمس السبت".وأكد أن "كوادر الخطوط الجوية العراقية من الطواقم الفنية والإدارية، تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين".من جهتهم، أعرب المسافرون عن "ارتياحهم لعودة الرحلات المنتظمة بين العراق ولبنان".