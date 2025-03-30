الإصابات تتوالى.. بايرن ميونخ يفقد لاعبه حتى نهاية الموسم

2025-03-30 19:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن بايرن ميونخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، (30 آذار 2025)، إن مدافعه الياباني هيروكي إيتو أصيب بكسر في عظام مشط القدم اليمنى للمرة الثانية في أقل من عام، وذلك بعد أسابيع فقط من تعافيه من الإصابة الأولى.

وشارك إيتو، الذي تعرض لكسر في مشط القدم في يوليو تموز الماضي بعد انضمامه إلى ميونيخ ولم يعد إلا الشهر الماضي، في الدقيقة 58 خلال الفوز 3-2 على سانت باولي يوم السبت الماضي لكنه أصيب في وقت متأخر من المباراة.

وقال النادي في بيان "أكدت الأشعة التي أجراها الفريق الطبي لنادي بايرن ميونخ إصابة اللاعب بكسر جديد في مشط القدم اليمنى. إيتو، الذي انتقل إلى ميونيخ قادما من شتوتغارت الصيف الماضي، لن يكون متاحا للعب مع بايرن لفترة طويلة".

وبات إيتو المدافع الثالث الذي يتم استبعاده في الأيام الماضية بعد إصابة الفرنسي دايو أوباميكانو والكندي ألفونسو ديفيز أثناء مشاركتهما مع منتخب بلادهما قبل أكثر من أسبوع.

ويواجه بايرن، الذي يتصدر سباق الفوز بلقب الدوري الألماني بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه قبل سبع جولات على نهاية الموسم، إنتر ميلان في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في الثامن من أبريل المقبل.