وزارة عراقية تسحب موظفيها من اتحاد الكرة بسبب "ظلم تحكيمي"

2025-03-30 19:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية، يومالأحد، سحب موظفيها المنتسبين في اتحاد الكرة، على خلفية الظلم التحكيمي في لقاءالزوراء والطلبة.

هذا وأعربت إدارة نادي الطلبة، عن أسفها الشديد إزاء الأخطاءالتحكيمية المتكررة التي أضرت بالفريق في اكثر من مباراة، وآخرها الظلم التحكيميالواضح أمام الزوراء اليوم في الجولة 25 من دوري نجوم العراق.

وشددت الإدارة، على انها لن تقف مكتوفة الايدي حول الاخطاءالكثيرة التي ارتكبها حكم الساحة مهند قاسم وحكم الفار سالم عامر التي نالت منافضلية فريقنا على ارض الملعب وقلبت النتيجة بطريقة دراماتيكية بطلها حكام الفاروحكم الوسط، وستسلك الطرق القانونية لايقاف هذا الظلم.