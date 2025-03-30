الملا يدعو لإقالة رئيس الوقف السني ويتهم حكومة السوداني بارتكاب "كارثة" في غلق المساجد

2025-03-30 19:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم الأحد، (30 آذار 2025)، الى إقالة رئيس ديوان الوقف السني، بسبب غلق المساجد أمام المصلين اليوم بعد الاختلاف في ثبوت رؤية هلال شهر شوال واعتبار اليوم متمم لشهر رمضان وغداً أول أيام عيد الفطر.

وقال الملا في منشور على حسابه على منصة (إكس)،: "أكبر خطيئة يرتكبها الحاكم عندما، يتقاطع مع أنماط وعادات المجتمع.. حركة الأخوان في مصر غلقت شارع الهرم وهو نمط اجتماعي !! فسقطوا اجتماعياً، النظام السابق في العراق أخطأ بالتصدي للممارسات الحسينية وهي نمط اجتماعي وليس فقط عقائدي فخسر جنوب العراق بأكمله".

وأضاف "اليوم وفي حكومة شياع (السوداني)، ارتكبت كارثة غلق المساجد والتصدي لسلوك اجتماعي وليس فقط عقائدي بمنعهم من أداء مناسك صلاة العيد !!!".

ورأى الملا، ان "إقالة رئيس الوقف مطلب شعبي، يرفع عنه مسؤولية ماحدث".

يشار الى ان ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، قد أعلنا أمس السبت، عن اعتبار اليوم الأحد متم لشهر رمضان وان الإثنين (غدا) هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وحذر الوقف السني إدارات المساجد من اقامة صلاة العيد اليوم خلافاً لتوجيهه بشأن اعلان موعد عيد الفطر.