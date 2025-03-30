قطار برشلونة يدهس جيرونا ويتصدر الليغا

2025-03-30 20:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة لتحقيق فوز كبير (4-1) على جيرونا، مساء اليوم الأحد، (30 آذار 2025)، ضمن منافسات الجولة ال29 من الليجا، في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وسجل أهداف برشلونة كل من روبرت ليفاندوفسكي (هدفين)، فيران توريس، وكريتشي (هدف عكسي) في الدقائق 43، 61، 77، و86، بينما سجل دانجوما هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 53.

بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الليجا، بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز ال13.

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، وكانت أولى المحاولات الخطيرة تسديدة من فيرمين لوبيز من خارج المنطقة، تصدى لها الحارس جازانيجا بسهولة في الدقيقة 7.

في الدقيقة 8، طالب لاعبو برشلونة بركلة جزاء بعد احتكاك بين أسبريلا وفيرمين لوبيز، لكن الحكم، بعد مراجعة تقنية الفيديو، قرر عدم احتسابها.

وفي الدقيقة 13، أضاع لامين يامال فرصة محققة، حيث سدد كرة قوية فوق العارضة. كما تألق جازانيجا في التصدي لرأسية قوية من رونالد أراوخو في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 33، سدد فيرمين لوبيز كرة صاروخية مرت بجوار القائم، ثم ألغى الحكم هدفا لكوندي في الدقيقة 39 بداعي التسلل.

تقدم برشلونة في الدقيقة 43 بعد ركلة حرة نفذها لامين يامال، وارتطمت بالمدافع كريتشي لتسكن الشباك بالخطأ.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد يامال أن يضيف الهدف الثاني، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 53، تمكن دانجوما من تسجيل هدف التعادل لجيرونا بعد تمريرة في العمق من زميله بليند، لينفرد بالحارس جازانيجا ويضع الكرة في الشباك.

لكن ليفاندوفسكي لم يمهل جيرونا طويلا، حيث سجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 62، بعدما حول عرضية فيرمين لوبيز إلى الشباك مباشرة.

وفي الدقيقة 77، أضاف ليفاندوفسكي هدفه الثاني والثالث لبرشلونة، بعد تمريرة من فرينكي دي يونج، راوغ المدافعين وسدد الكرة في أسفل الزاوية اليسرى.

واختتم فيران توريس رباعية برشلونة في الدقيقة 86، بعد تمريرة من جيرارد مارتين، ليسدد الكرة بنجاح في مرمى جيرونا.

واستحوذ برشلونة على الدقائق الأخيرة، ليحقق فوزا ثمينا يعزز به موقعه في الصدارة.



