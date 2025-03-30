اللامي يحدد أهداف زيارة السوداني لميسان: توسيع المصفى وتعزيز الخدمات وفرص العمل

2025-03-30 20:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ ميسان

حدد النائب علي اللامي، اليوم الأحد (30 آذار 2025)، ثلاثة أهداف مهمة لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ميسان.

وقال اللامي لـ"بغداد اليوم"، إن: "ميسان تعد ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث إنتاج النفط، والذي يصل إلى 600,000 برميل يومياً، وتضم عدة حقول مهمة، وبالتالي هي محافظة نفطية بامتياز".

وأضاف أن "زيارة رئيس الوزراء كانت ضمن إطلاق الأعمال التنفيذية لتوسعة مصفى ميسان من 40,000 برميل يومياً إلى 110,000 براميل يومياً، وهذا سيعزز من قدرة العراق في تأمين مختلف المنتجات النفطية، خاصة البنزين والغاز".

وتابع اللامي، "تم بحث خطة دعم الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الصحة والكهرباء والطاقة، مع أهمية اعتماد خارطة طريق لدعم الطرق الرئيسية".

وأشار إلى، أن "ميسان بحاجة إلى دعم أكبر من بغداد، خصوصاً مع وجود معدلات عالية للبطالة والفقر، ولابد من زيادة الميزانية المخصصة للمشاريع الخدمية ودعم الأرياف، والسعي لإنشاء برنامج يوفر فرص عمل أكثر للشباب العراقي في مختلف الاختصاصات في الحقول النفطية".

وأكد اللامي ضرورة "تحقيق التوازن في المشاريع النفطية عبر تخصيص نسب للكفاءات والاختصاصات العراقية"، معتبراً أن ذلك يسهم في تعزيز العمل الوطني ودعم القطاعات المحلية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وصل إلى محافظة ميسان، اليوم الأحد، وافتتح وأطلق الأعمال التنفيذية في عدد من المشاريع الحيوية والخدمية، من بينها مشروع تطوير مصفى ميسان، وتوسعة طاقته التكريرية من 40 ألفًا إلى 110 آلاف برميل/يوم.