2025-03-30 20:20:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت بتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز في آسيا، الأحد، إن صافي ربحها السنوي ارتفع بنسبة 2 ليصل إلى مستوى قياسي، إذ عوّض ارتفاع الإنتاج تراجع أسعار النفط. وأضافت الشركة في إفصاح لبورصة شنغهاي أن الربح الصافي سجل إجمالًا 164.7 مليار يوان 22.68 مليار دولار في 2024، بارتفاع من 161.1 مليار يوان في 2023، لكن الإيرادات تراجعت بنسبة 2.5 إلى 2938 مليار يوان. وأنتجت بتروتشاينا 941.8 مليون برميل من النفط الخام في العام الماضي، أو ما يوازي 2.57 مليون برميل يوميًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.5 عن 2023. كما زاد إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 4.1 إلى 5133.8 مليار قدم مكعبة. وتراجع المتوسط الفعلي لأسعار النفط الخام بنسبة 3.8 عن 2023. وهبط إنتاج المصافي بنسبة 1.5 إلى 1.38 مليار برميل، بما يوازي 3.77 مليون برميل يوميًا، في تراجع حاد عن العام السابق الذي شهد نموًا بنسبة 15.3، في وقت تسبب فيه تباطؤ النمو الاقتصادي وتسارع إنتاج المركبات الكهربائية في الحد من استخدام الوقود. وهبطت مبيعات الشركة من البنزين بنسبة 4.5 والديزل بنسبة 6.9، لكن مبيعات كيروسين الطائرات ارتفعت بنسبة 9 بفضل استمرار التعافي في قطاع السفر الجوي. كما قفز إنتاج المنتجات الكيماوية بنسبة 49.3 العام الماضي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام