سعادة وتفاؤل.. اللاجئون السوريون في دهوك يحيون أول عيد بعد سقوط الأسد (صور)

2025-03-30 20:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حل عيد الفطر هذا العام، علىاللاجئين السوريين في مخيمات محافظة دهوك، بشكل مختلف، فهو الأول بعد سقوط نظامبشار الأسد، الأمر الذي خلق فرحة عارمة وأجواء من السعادة والتفاؤل بمستقبل أفضللبلدهم.

ففي مخيم دوميز بالمحافظة، يقول حسين حسو، وهومن مدينة قامشلو، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا العيد له طعم خاص بالنسبة لناكسوريين وخاصة كورد سوريا، لأنه الاول بعد زوال نظام الأسد".

ويضيف حسو، أن "الأهالي يشعرون بسعادةكبيرة حيث خرج الجميع منذ الصباح لزيارة اقاربهم واصدقائهم ومشاركة فرحة العيد".

أما ناهدة خليل، وهي لاجئة اخرى فقد عبرت عنشوقها للعودة الى سوريا قائلة "أمضينا هنا أكثر من 12 عاما في المخيم، ورغم أنناوجدنا الأمان، إلا ان الحنين الى ديارنا لا يفارقنا".

وأشارت لوكالة شفق نيوز، إلى "أننا نشتاق الىإقامة العيد في قرانا السورية"، متمنية أن يعم السلام قريبا ليتمكنوا منالعودة الى وطنهم.

إلى ذلك، أشار هوار عزيز، إلى أن "سقوطنظام الاسد لا يعني بالضرورة وضوح مستقبل المناطق الكوردية في سوريا"، مضيفا أنالنظام انتهى لكن لا احد يعرف بعد ما الذي سيحدث في مناطقنا".

ويتابع "أنا شخصيا لا أفكر في العودة الان،حيث يفضل الانتظار حتى تتضح الصورة ويستقر الوضع الأمني بشكل كامل".

وقد أنهار نظام بشار الأسد، وسقط رسميا في 8 كانونالأول/ ديسمبر 2024، بعد هجوم واسع شنته قوات المعارضة، وقد قادت هيئة تحرير الشامهذا الهجوم، بدعم أساسي من الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، في إطار الحربالأهلية السورية المستمرة التي بدأت مع الثورة السورية عام 2011.