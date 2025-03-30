برشلونة يهزم جيرونا ويتمسك بصدارة الدوري الإسباني

2025-03-30 20:35:02 - المصدر: واع

متابعة-واعحافظ برشلونة على صدارة الدوري الإسباني بعد تغلبه على فريق جيرونا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد لحساب الجولة (29) .سجل لاعب جيرونا لاتسلاف كويتشي الهدف الأول لبرشلونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة (43)وعادل لجيرونا اللاعب ارناوت دنجاوما في الدقيقةً (53)من المباراة.وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة (61) من المباراة.وأحرز اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة(78) بتسديدة قوية .وعزز فيران توريس تقدم البرسا باحرازه الهدف الرابع في الدقيقة (85).وبهذا الفوز حافظ برشلونة على المركز الأول برصيد (66)نقطة فيما أحتل فريق جيرونا المركز الثالث عشر برصيد (34)نقطة.