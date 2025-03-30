رئيس الوزراء يشيد بإنجاز مشروع ماء العمارة الموحد

2025-03-30 20:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأشاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بإنجاز مشروع ماء العمارة الموحد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح مشروع ماء العمارة الموحد الكبير، بطاقة كلية 16 ألف م3/ ساعة، وذلك خلال زيارته محافظة ميسان، التي تتضمن افتتاح وإطلاق أعمال تنفيذية لمشاريع خدمية متنوعة".وأكد رئيس الوزراء، أنّ "انجاز المشاريع المتلكئة يمثل واحدة من أولويات عمل الحكومة، خصوصاً أنها استنفذت وقتًا طويلاً وهدرًا كبيرًا للمال العام"، مشددا على أن "تلكؤ المشاريع الخدمية يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، ومن بينها هذا المشروع الاستراتيجي المهم المتلكئ منذ عام 2009"، مشيداً "بجهود العاملين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وكذلك الدوائر البلدية في المحافظة لتحقيقهم هذا الإنجاز".وأضاف البيان، أن "مشروع ماء العمارة الكبير يعد من المشاريع الخدمية الاستراتيجية المهمة، الذي سيعمل على توفير الماء الصالح للشرب لجميع مناطق مدينة العمارة، وتبلغ مساحته 100 دونم، ويتكون من محطة تصفية، و 3 محطات تقوية ثانوية، و 3 تعبيرات مزدوجة على نهر دجلة وناظم الكحلاء، وخطوط ناقلة بطول 32 كم".