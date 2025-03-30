2025-03-30 20:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الأحد، أن الجهاز التنفيذي قطع شوطًا كبيرًا في إنهاء ملف المشاريع المتلكئة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "السوداني افتتح اليوم، مشروع مجسّري ونفق (الشهيد حسين عطية)، وأطلق الأعمال التنفيذية لتشييد 3 جسور، وتأهيل طريقين رئيسيين في محافظة ميسان.ووفقا للمكتب "يُعد مشروع مجسّري ونفق (الشهيد حسين عطية)، الذي حمل اسم أحد شهداء ميسان الأبطال، الذي استشهد في معارك التحرير ضد داعش الإرهابية، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطرق والجسور بالمحافظة، إذ سيسهم في تخفيف الاختناقات المرورية وتحسين انسيابية حركة المركبات والنقل العام".وفيما يخص الجسور الثلاثة أوضح البيان أنها "تضم جسر دور النفط العابر لنهر دجلة ويبلغ طوله (288م)، وجسر قلعة صالح بطول (650م)، وجسر عبد الله بن علي (ع) بطول (2.5كم)، وهذه من المشاريع الخدمية التي تيسر من حركة النقل والمواطنين، كما تسهم في فكّ الاختناقات في مركز المحافظة التي تشهد نمواً سكانياً متزايداً".وتابع البيان أن "السوداني أطلق كذلك الأعمال التنفيذية لمشروعي تأهيل: طريق (العمارة- المشرح- غزيلة- منفذ الشيب الحدودي) بطول 64.5 كم مع مجسر كونكريتي، وطريق (العمارة - البتيرة- الفجر) بطول 80 كم، في محافظة ميسان".وأكد رئيس الوزراء وفقاً للبيان أن "الجهاز التنفيذي قطع شوطاً كبيراً في إنهاء ملفّ المشاريع المتلكئة، حيث جرى تركيز الجهود على الجانب الخدمي ومشاريع النقل، التي هي جزءٌ من متطلبات التنمية الوطنية".