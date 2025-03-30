المندلاوي يدعو لجعل العيد محطة لتعزيز قيم المحبة والتسامح

2025-03-30 20:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واعهنّأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اليوم الأحد، العراقيين والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً لجعل العيد محطة لتعزيز قيم المحبة والتسامح.وذكر المكتب الاعلامي للمندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نتقدّم بأحرّ التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا العراقي العزيز، وإلى الأمة العربية والإسلامية جمعاء، داعيًا الباري عزّ وجلّ أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يجعل هذه المناسبة محطة لتعزيز قيم المحبة والتسامح والتآخي، وترسيخ روح التكافل والتضامن بين أبناء الأمة الإسلامية في كل مكان".وأكد المندلاوي -بحسب البيان –أنه "في هذه الأيام المباركة، نؤكد ضرورة توحيد الكلمة ورصّ الصفوف بين الدول والشعوب الإسلامية لمواجهة التحديات والظلم الذي تتعرض له أمتنا، وفي مقدمتها ما يعانيه شعوبنا في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا من اعتداءات متواصلة من قبل الكيان الغاصب، ما يستوجب موقفًا إسلاميًا موحدًا يرقى إلى حجم هذه التضحيات".وأختتم البيان بالدعاء بأن "يحفظ العراق وشعبه، وأن يعمّ الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وان يرحم شهدائنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته ".