2025-03-30 20:54:04 - المصدر: ايشان

أعلن مكتب المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ويوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك. وقال المكتب في بيان: “مع التمنيات بقبول الطاعات والعبادات لشعبنا العزيز في شهر رمضان المبارك، نُعلمكم أنه بناءً على التقارير الواردة من فرق الرصد الخبيرة والموثوقة من مختلف أنحاء البلاد، فقد ثبتت رؤية هلال شهر […]

ظهرت المقالة مكتب المرشد الإيراني يعلن ثبوت رؤية هلال شهر شوال وغداً أول أيام عيد الفطر أولاً على ايشان.



