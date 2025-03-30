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مكتب المرشد الإيراني يعلن ثبوت رؤية هلال شهر شوال وغداً أول أيام عيد الفطر

مكتب المرشد الإيراني يعلن ثبوت رؤية هلال شهر شوال وغداً أول أيام عيد الفطر
مكتب المرشد الإيراني يعلن ثبوت رؤية هلال شهر شوال وغداً أول أيام عيد الفطر
2025-03-30 20:54:04 - المصدر: ايشان

أعلن مكتب المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ويوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك. وقال المكتب في بيان: “مع التمنيات بقبول الطاعات والعبادات لشعبنا العزيز في شهر رمضان المبارك، نُعلمكم أنه بناءً على التقارير الواردة من فرق الرصد الخبيرة والموثوقة من مختلف أنحاء البلاد، فقد ثبتت رؤية هلال شهر […]

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مكتب المرشد الإيراني يعلن ثبوت رؤية هلال شهر شوال وغداً أول أيام عيد الفطر

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