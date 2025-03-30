النجف الأشرف.. خطة مرورية مرنة لضمان انسيابية تدفق الزائرين بعيد الفطر

2025-03-30 21:55:01 - المصدر: واع

النجف الاشرف – واع – حيدر فرمان

أعلنت مديرية مرور محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، عن وضع خطة مرورية مرنة من محورين لتأمين حركة السير وتنظيم دخول الزائرين خلال عيد الفطر المبارك.

وقال مدير مرور المحافظة العميد وسام شهيد جاسم الكعبي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) ): إنه "بهدف ضمان انسيابية التنقل داخل المدينة القديمة والمناطق الحيوية الأخرى شرعت المديرية في إعداد خطة متكاملة تشمل إشراك جميع القوى من مقر المديرية وأقسامها، بالإضافة إلى موقع التسجيل وقواطع السير المعنية".

وأضاف الكعبي، أن "الخطة المرورية تعتمد على محورين أساسيين، الأول يختص بليلة العيد، حيث ستباشر المديرية بانتشار عناصرها في جميع تقاطعات وساحات وشوارع المحافظة، ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا، بهدف استقبال الزائرين القادمين من المحافظات الأخرى، وتسهيل دخولهم إلى المدينة القديمة، أما المحور الثاني فسيتم التركيز على تنظيم حركة السير في الأماكن الترفيهية، وأماكن التبضع، والشوارع التجارية التي ستشهد كثافة مرورية بعد الظهر ولتحقيق ذلك، سيتم نشر الدوريات والدراجات ورجال المرور في مختلف المواقع، لا سيما داخل مقبرة وادي السلام، ومقتربات الصحن العلوي المطهر، ومداخل المدينة المقدسة".

وأكد الكعبي، أن "اندماج المحورين في خطة مركزية واحدة، بمشاركة جميع الضباط والمنتسبين والآليات والموارد المتاحة، سيسهم في نجاح الخطة وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في حركة المرور، بما يضمن راحة الزائرين والمواطنين خلال أيام العيد المبارك".‏