الصحة: جميع مؤسساتنا مفتوحة خلال العيد وبكامل كوادرها

2025-03-30 21:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - محمد الطالبيأكد مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي، اليوم الأحد، أن جميع المؤسسات الصحية ستكون مفتوحة خلال أيام العيد بجميع كوادرها، فيما لفت إلى أن فرقًا صحية وقائية ستقوم بمتابعة الفنادق والمطاعم.وقال الحلفي، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "الوزارة تعد سنويا خطة خاصة خلال المناسبات الدينية والأعياد، بهدف تأمين كافة الخدمات الطبية وخاصة الطارئة منها الى المواطنين خلال أيام العطل الرسمية، وايضا خلال أيام العيد".وأضاف الحلفي، أن "جميع المؤسسات الصحية وخاصة المستشفيات ستكون مفتوحة طيلة أيام العيد، بجميع كوادرها الطبية، إضافة الى توفير كافة الأدوية، لتقديم الخدمات الى المواطنين".وأضاف، أن "الخطة تتضمن ايضا انتشار سيارات الإسعاف في الطرق، وتجهيز صالات العمليات بكل ما تحتاجه خلال أيام العيد".وواصل حديثه بالإشارة إلى أن "فرقًا صحية وقائية ستقوم بمتابعة الفنادق والمطاعم، واخذ نماذج من المواد الغذائية وإرسالها الى المختبرات لإجراء الفحص عليها".ودعا الحلفي الى "تجنب الاحتفالات التي تستخدم فيها العيارات النارية والمفرقعات، كونها تسبب إصابات للمواطنين"، كما دعا "المواطنين الى عدم إتاحة هذه الألعاب للأطفال".