سياحة الإقليم: استقرار البلاد وفر أجواء إيجابية وآمنة بفترة العيد

2025-03-30 21:55:01 - المصدر: واع

أربيل – واع – إيفان ناصر

أكدت هيئة سياحة إقليم كردستان، اليوم الأحد، أن حالة الاستقرار التي تعم البلاد وفرت أجواء إيجابية بفترة العيد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال السياح، فيما توقعت ارتفاعًا بالأعداد هذا العام.

وقال مدير التسويق في هيئة سياحة كردستان، سيروان توفيق، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة، وبالتنسيق مع المحافظين والجهات الأمنية والخدمية في الإقليم، أنهت استعداداتها لاستقبال السياح القادمين إلى كردستان خلال فترة العيد، حيث باشرت الفرق التابعة لنا بالانتشار في جميع السيطرات ومداخل المدن والمحافظات لاستقبال الزائرين، إضافة إلى متابعة أوضاعهم داخل المدن والأسواق والفنادق والمطاعم والأماكن السياحية، لضمان راحتهم وتوفير جميع احتياجاتهم وحل أي إشكالات قد تواجههم".

وأضاف توفيق، أن "التوقعات تشير إلى زيادة كبيرة في أعداد السياح خلال هذه الفترة مقارنة بالسنوات الماضية، لعدة أسباب، أبرزها تزامن عيدي نوروز والفطر مع إعلان عطلة طويلة للموظفين في الدوائر الحكومية والرسمية في جميع محافظات العراق، فضلاً عن حالة الاستقرار التي تعم البلاد والتي وفرت أجواء إيجابية وآمنة".

وأوضح أن "الجهود مستمرة لتقديم أفضل الخدمات للزوار والسياح بما يسهم في تعزيز واقع السياحة في الإقليم وجعل تجربة الزوار إيجابية وآمنة خلال فترة الأعياد".