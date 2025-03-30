الستي يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الانكليزي

2025-03-30 21:55:02 - المصدر: واع

متابعة- واعضمن مانشستر سيتي الفوز اليوم الأحد، التأهل لنصف نهائي كاس الاتحاد الانكليزي بعد الفوز على نظيره بورنموث في ربع النهائي.ونجح بورنموث بالتقدم أولاً عن طريق إيفانيلسون في الدقيقة الـ22 من عمر اللقاء، فيما أدرك ايرلنغ هالاند التعادل لفريق السيتي في الدقيقة (49) من عمرالمباراة.وأضاف اللاعب عمر مرموش الهدف الثاني لمانشستر ستي في الدقيقة الـ (63) ليضمن لفريقه الفوز والتأهل الى نصف نهائي كأس الاتحاد الانكليزي.