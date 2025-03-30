سوريا.. مناقصة لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين

2025-03-30 21:55:31 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفاد متعاملون أوروبيون، الأحد، أن مشترياً حكومياً للحبوب في سوريا طرح مناقصة دولية لشراء نحو 100 ألف طن من قمح الطحين. ووفقاً للمصادر، فإن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو 30 أبريلنيسان، مع تحديد فترة الشحن بـ 45 يوماً من تاريخ منح العقد. وكانت سوريا قد اشترت كمية مماثلة، نحو 100 ألف طن من القمح، في مناقصة سابقة طرحتها في 25 آذار الجاري. ويُعتقد أن تلك الصفقة كانت أول عملية شراء كبرى في مناقصة دولية منذ تولي الإدارة الجديدة السلطة في أواخر العام الماضي، بحسب رويترز. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام