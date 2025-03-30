الصدر يغرد بمناسبة عيد الفطر ويشير إلى "مظلومية" الشعوب الاسلامية

2025-03-30 22:01:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعرب زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، (30 آذار 2025)، عن أمله بان تعيش الشعوب العربية والإسلامية "بلا إرهاب صهيوني أمريكي".

وقال الصدر في منشور على حسابه بمنصة (إكس) بمناسبة عيد الفطر: "أسأل الله بقلب خاشع وعقل طائع.. أن يكون عيد المسلمين، بلا ضعف ولا استكانة ولا تطبيع، وأن تكون غزة هاشم حرة أبية غير سيئة، وأن تكون الشعوب بكرامة أبية للضيم ولا سيما أهلنا في لبنان وسوريا واليمن بلا إرهاب صهيوني أمريكي".

كما أعرب الصدر عن أمله "بأن ينعم عراقنا الحبيب بالإصلاح والأمان بلا سلاح منفلت".



