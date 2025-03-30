الطلبة يعلق نشاطاته الكروية وأي تعاون مع اتحاد الكرة (وثائق)

2025-03-30 22:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نادي الطلبة الرياضي، اليوم الأحد (30 آذار 2025)، تعليق نشاطاته الكروية وأي تعاون مع اتحاد الكرة العراقي رفضا "للظلم التحكيمي" الذي لحق به.

وأوضحت إدارة النادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أسباب الانسحاب وتعليق النشاطات ومنها عدم الاستجابة لمطالب النادي القانونية والسماح للاعب الزوراء حسن عبد الكريم (قوقيه) باللعب رغم عقوبته من قبل لجنة الانضباط وتكرار الاخطاء التحكيمية".

وأوضح البيان، ان "تعليق النشاطات لإشعار آخر وفق ما تقتضيه المصلحة العامة للنادي ولحين تطبيق مبدأ العدالة والمساواة".









