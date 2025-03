مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين في حادث سير مروع جنوب الناصرية

2025-03-30 22:15:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة جراء انقلاب مركبة على الطريق السريع الرابط بين الناصرية والبصرة، وفق ما أفاد به مصدر أمني. وأوضح المصدر لشبكة اخبار الناصرية أن المركبة وهي من نوع كيا سبورتج، تعرضت للانقلاب لأسباب لم تُحدد بعد، مما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي. وقد...

