2025-03-30 22:18:04 - المصدر: ايشان

قلل وزير الكهرباء، زياد علي فاضل من قرار واشنطن شمول الطاقة بالعقوبات الإيرانية بالعقوبات الأميركية، فيما أشار إلى أن الخطوط المعاقبة توفر 800 ميغاواط. وقال فاضل في تصريحات متلفزة، إن “المناقشات لا تزال جارية داخل واشنطن حول إمكانية شمول الغاز الإيراني بالعقوبات الأميركية”، مشيرا إلى أن “وزارة الكهرباء لم تتلق حتى الآن أي توجيه […]

ظهرت المقالة وزير الكهرباء: الخطوط المشمولة بالعقوبات الأميركية توفر 800 ميغاواط أولاً على ايشان.



