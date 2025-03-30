ريال مدريد يحدد بديل أنشيلوتي

2025-03-30 23:20:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاستقر ريال مدريد على مدربه الجديد، الذي سيتولى المهمة خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي للميرنغي.وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين بأوروبا، أن الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، يبقى المرشح الأول لخلافة أنشيلوتي.وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “تشابي ألونسو الهدف الأبرز لريال مدريد من أجل خلافة أنشيلوتي”.وأضاف: “قد يكون ذلك هذا الصيف أو في الصيف المقبل، كل شيء في يد ريال مدريد”.وختم: “عندما يطلب ريال مدريد تشابي، ستكون كل الأمور جاهزة لانضمامه، ولكن يجب أن يكون ذلك في الوقت المناسب”.