تكليف لجنة وزارية اتحادية لتذليل معوقات نقل الثروة الحيوانية من كوردستان

2025-03-30 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مدير المستشفى البيطري التعليمي في كركوك، طلعت محمود بكر، يوم الأحد،عن تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء وعدد من الوزارات لتحديد معوقات نقل الثروةالحيوانية من إقليم كوردستان إلى باقي المحافظات العراقية، مؤكداً أن اللجنة تعملعلى تسجيل المشاريع في وزارة الزراعة ليتم تسهيل انتقال المنتجات من الإقليم إلىباقي المحافظات وبصورة قانونية.

وقالبكر لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى موافقة رئيس الوزراء على محضر اجتماعلجنة تنظيم عمل السيطرات الذي عقد برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذالحدودية والجمارك والنقل، وممثلين عن الهيئة العامة للجمارك، وجهاز الأمن الوطني،وقيادة العمليات المشتركة، وهيئة المنافذ الحدودية، ووزارة الزراعة من خلال دائرةالبيطرة، زار وفد من وزارة الزراعة ودائرة البيطرة العامة (اللجنة التدقيقية) محافظةكركوك للكشف عن مشاريع الثروة الحيوانية المحاذية لإقليم كوردستان".

وأضافبكر أن "اللجنة بعد التدقيق تم تشكيل لجنة من مكتب التصاريح الأمنية في وزارةالزراعة ودائرة البيطرة لمتابعة مشاريع الثروة الحيوانية وآليات تسجيلها لدى الوزارةلغرض تسهيل انتقالها من الإقليم باتجاه باقي المحافظات العراقية".

وتابع"اللجنة المشكلة ناقشت وضع خطة عمل لكل مستوصف لمتابعة تنظيم العمل فيالسيطرات والمشاريع الخاصة بالثروة الحيوانية، وسيتم رسم خطة العمل لكل مستوصف حسبعدد قاعات الدواجن فيه".

وأكدمدير المستشفى البيطري في كركوك، أن "اللجنة وبرفقة المستشفى البيطريالتعليمي في كركوك ومسؤولي المستوصفات البيطرية ومسؤولي الشعب والوحدات، باشرتبزيارات ميدانية لحقول وقاعات الدواجن في مناطق شوان، وسركران، وألتون كوبري، وليلان،والمستوصفات كافة قدر تعلق الأمر بهم لمتابعة مشاريع الثروة الحيوانية".

وأشاربكر إلى أن "اللجنة استمعت لعدد من مربي الثروة الحيوانية للوقوف علىالمعوقات التي تعيق عملهم أثناء المرور بالسيطرات الأمنية وهي: چيمن، ودارمان، وميديا،لتثبيت نقاط خط سير وتسهيل حركة مربي الثروةالحيوانيةفيالسيطرات".

وكانتإدارة المستشفى البيطري في كركوك، قد كشفت في 30 آب/ أغسطس 2024، عن أسباب منعدخول الدواجن والثروة الحيوانية ومنتجاتها من إقليم كوردستان إلى بقية المحافظاتالعراقية ومنع مرورها عبر نقاط التفتيش.

وقالمعاون مدير المستشفى البيطري، صباح نوري حسن، في حينها لوكالة شفق نيوز، إن"أسباب المنع من قبل وزارة الزراعة إلى الدوائر ذات العلاقة ومنها المستشفىالبيطري في كركوك، هي تعليمات صدرت من الحكومة الاتحادية وتم تعميمها عبر كتابرسمي الى نقاط التفتيش في المناطق الحدودية مع إقليم كوردستان".

وبينأن "قرار المنع هو بسبب عدم قانونية نقل هذه المواد من الإقليم إلى بقيةالمحافظات عبر كركوك، لأن المشاريع الخاصة بالثروة الحيوانية عليها تسجيل تلكالمشاريع في وزارة الزراعة لغرض شمولها بالكثير من الأمور الصحية وتكون ضمن قاعدةمعلومات الحكومة الاتحادية".

وتابعأن "على جميع أصحاب مشاريع الثروة الحيوانية ومنتجاتها في إقليم كوردستانتسجيل المشاريع في وزارة الزراعة الاتحادية لغرض حصولهم على ترخيص، وهذا الترخيصيكون ضمن الموافقات الاتحادية التي يستطيع من خلالها صاحب المشروع نقل الدجاجوالبيض وبقية الثروة الحيوانية من مشروعه إلى بقية المحافظات عبر كركوك".

وفي10 شباط/ فبراير الماضي، أعلنت دائرة البيطرة إحدى تشكيلات وزارة الزراعةالعراقية، السماح بدخول الدواجن ومنتجاتها من إقليم كوردستان عدا منطقة مخمور إلىالمحافظات العراقية بعد وضوح الموقف الوبائي في الإقليم من عدم تسجيل أي إصابة بإنفلونزاالطيور من خلال ظهور النتائج الموجبة للعينات المرضية المأخوذة من مشاريع تربيةالدواجن في إقليم كوردستان.

وأوضحمدير عام دائرة البيطرة، ثامر حبيب حمزة الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنالسماح بدخول الدواجن ومنتجاتها من الإقليم جاء بعد ظهور نتائج الفحوصات المختبريةالمأخوذة من مشاريع تربية الدواجن من الإقليم التي تؤكد خلو المنطقة من إصاباتانفلونزا الطيور في مشاريع الدواجن عدا منطقة مخمور التي سجلت إصابة موجبة في حقلواحد ولمخلفات الدواجن.

وأشارالخفاجي إلى مفاتحة ممثلية الإقليم في مجلس الوزراء لغرض اتخاذ إجراءات الاحتواءوالسيطرة وتطبيق إجراءات التعقيم والحجر في منطقة مخمور التي ظهرت فيها إصابةموجبة واحدة لعينات مخلفات الدواجن في حقل كان فارغا من الدواجن ومنع التربية فيهلمدة ثلاثة أشهر.

وكانتوزارة الزراعة العراقية، أعلنت في 27 كانون الثاني/ يناير 2025، منع دخول الدواجنومنتجاتها من إقليم كوردستان إلى باقي المحافظات العراقية.

منجانبها، كشفت جمعية مربي الدواجن في إقليم كوردستان، في 23 كانون الثاني/ يناير2025، عن تكبد أصحاب المشاريع الإنتاجية خسائر فادحة جراء الحظر المفروض من قبلالحكومة الاتحادية على تسويق الدجاج إلى باقي المحافظات العراقية منذ ثمانية أشهر،مشيراً إلى أن هذا تزامن مع انتشار أمراض وبائية أدت إلى انخفاض الإنتاج بنسبة50%.

ويعتمدإقليم كوردستان بشكل كبير على مشاريع الدواجن لتوفير الاحتياجات المحلية وتحقيقفائض يتم تصديره إلى باقي محافظات العراق، ومع استمرار الحظر المفروض منذ أكثر منثمانية أشهر على تصدير الدجاج إلى المحافظات الجنوبية، تفاقمت الأزمات الاقتصاديةلأصحاب المزارع في الإقليم.