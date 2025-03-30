زراعة ذي قار: أسعار الخضر واللحوم شهدت استقرارا خلال شهر رمضان

2025-03-30 23:35:02 - المصدر: واع

ذي قار – واع – زهراء صباحأكدت مديرية زراعة محافظة ذي قار، أن اسعار محاصيل الخضر واللحوم البيضاء والحمراء شهدت استقرارا خلال شهر رمضان المبارك بسبب زيادة المعروض في الأسواق.وقال مدير زراعة ذي قار محمد عباس لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "عدم ارتفاع الأسعار بالنسبة للمحاصيل الخضر واللحوم الحمراء و البيضاء وبيض المائدة، يأتي بسبب العرض الجيد حيث تم عرض كميات كبيرة في الاسواق ما ادى الى قلة الطلب واستقرار الاسعار".وأضاف، أن "محاصيل خضر كالخيار والفلفل وغيرها من المحاصيل التي تزرع في البيوت البلاستيكية والانفاق بدأت تنزل الى الاسواق، بالاضافة الى وفرة الانتاج بالنسة للدجاج وبيض المائدة واللحوم الحمراء مما ساعدت جميعها على استقرار الاسعار بشكل افضل".وتابع انه "خلال شهر رمضان توجهت وزارة الزراعة بزيادة المعروض من خلال فتح الاستيراد والتنقل ما بين اقليم كردستان ومناطق جنوب العراق مما ادى الى استقرار الاسعار في الأسواق المحلية."