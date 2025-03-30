دهوك يفوز على زاخو بهدف "قاتل" والكهرباء يكرم وفادة اربيل بثلاثية

2025-03-30 23:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حقق فريق دهوك فوزاً "قاتلاً" على ضيفه زاخو، فيما "صعق"الكهرباء ضيفه أربيل بثلاثية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من دورينجوم العراقي لكرة القدم.

و‏جرتمباراة دهوك وزاخو على ملعب دهوك عند الساعة التاسعة والربع مساءً، وانتهت لصالحأصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 1-0.

و‏انتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني بقت النتيجة علىحالها حتى الثواني الأخيرة من عمر اللقاء حيث سجل دهوك هدف التقدم من تسديدة قويةمن خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+4.

وبهذهالنتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 37 بالمركز السادس، وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 49بالمركز الثاني.

وفيمباراة أخرى ضمن المنافسات نفسها جرت على ملعب الزوراء بنفس التوقيت، فاز فريقالكهرباء على ضيفه أربيل بنتيجة 3-1.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل فريق أربيل أولاً في الدقيقة 11 عن طريقاللاعب كيلان لقمان، وأدرك فريق الكهرباء التعادل في الدقيقة 39 عن طريق أحمد عابد.

وفيالشوط الثاني أضاف الكهرباء هدفين عن طريق محمد سويعيد في الدقيقة 62، ووكاع رمضانفي الدقيقة 68.

وبهذهالنتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 31 بالمركز 13، وتجمد رصيد أربيل عند النقطة32بالمركز12.