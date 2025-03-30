تعادلان و5 انتصارات في منافسات دوري المحترفين لكرة الصالات

2025-03-30 23:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ جرت سبع مباريات كروية، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من دوريالمحترفين العراقي لكرة الصالات.

واسفرتنتائج المباريات ‏عن فوز فريق بلدية البصرة على ضيفه فريق آلياتالشرطةبنتيجة5-0، كما نجح الدفاع الجوي بالتغلب على مضيفه الشبابالبصري بنتيجة 6-2، وفاز فريق الشرطة على ضيفه غاز الجنوب بنتيجة 6-5.

وكذلكتخطى ‏فريق الموارد المائية ضيفه الشرقية بنتيجة 5-2، وفاز دجلة الجامعة مضيفه مصافيالوسط بنتيجة 2-1.

فيحين تعادل فريقا الحشد الشعبي مع ضيفه نفط الوسط بنتيجة 4-4، وكذلك تعادل الجيش معضيفه أمانة بغداد بنتيجة 3-3.