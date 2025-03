التجارة تعيد الرز المحلي إلى البطاقة التموينية في ذي قار بعد انقطاع 3 سنوات

2025-03-30 23:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: باشرت الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة بتوزيع مادة الرز المحلي من نوعي “الياسمين” و”العنبر” إلى وكلاء المواد الغذائية في محافظة ذي قار، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز مفردات البطاقة التموينية ودعم الأمن الغذائي للمواطنين. وفي بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية أكد مدير عام الشركة حيدر الكرعاوي،...

