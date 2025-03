تصاعد نسب الإنجاز في مشروع البنى التحتية بالحي العسكري في العكيكة

2025-03-30 23:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: يشهد مشروع إنشاء شوارع متكاملة البنى التحتية في الحي العسكري بناحية العكيكة تقدما ملحوظا في نسب الإنجاز. وأوضح الزيدي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية أن الأعمال المتواصلة تشمل شبكات الماء والمجاري والكهرباء والبريد والبلدية، مما يسهم في تحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى البنية التحتية في المنطقة. وشدد على أهمية...

