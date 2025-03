2025-03-30 23:45:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي، عن المباشرة بتنفيذ مشروع إنشاء الممر الثاني للطريق الرابط بين مدينة أور السياحية والأثرية ومطار الناصرية الدولي بطريق المرور السريع غرب المحافظة، مع تأهيل وتوسعة الطريق القديم. وأكد الزيدي في بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية أن...

The post انطلاق مشروع الممر الثاني الرابط بين مطار الناصرية ومدينة أور السياحية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.