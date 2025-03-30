نيجيرفان بارزاني ينعى الصحفي بلين صالح

2025-03-30 23:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بعث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأحد، برقية تعزيةإلى رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، بوفاة شقيقه الصحفي بلين صالح.

وقالبارزاني في البرقية التي ورد لوكالة شفق نيوز "من القلب أواسي عائلته الكريمةوذويه، وأسأل الله العظيم أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمالجميع الصبر والسلوان".

وأضاف"لقد كان الفقيد بڵین صالح صحفياً مميزاً وشخصية معروفة من عائلة مناضلة فيكوردستان، حيث كرّس حياته لخدمة قضية شعب كوردستانبكلإخلاص".

وتوفي الصحفي بلين صالح، شقيق الرئيس العراقي السابق برهم صالح، مساءاليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز إن صالح توفي اليوم بعد صراع مع المرض في العاصمة الأميركيةواشنطن، عن عمر ناهز 62 عاماً.

والمتوفىكان يعمل في مؤسسة "صوت أميركا" الإعلامية، وهو شقيق الرئيس العراقيالسابق برهم صالح.