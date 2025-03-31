2025-03-31 01:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

جدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (30 آذار 2025)، إلتزامه بتنفيذ البرنامج الحكومي "بكل أبعاده".

وقال السوداني في منشور على حسابه في منصة (إكس)،: "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نبتهل إلى الله، جلّ وعلا، أن يبارك أيامه لشعبنا العراقي الكريم، وللأمة الإسلامية جمعاء، وأن يتقبل الطاعات وصالح الأعمال والسعى في مرضاته سبحانه، وأن يعمّ السلام والأمن على العالم أجمع".

وأضاف "نجدد التزامنا بتنفيذ البرنامج الحكومي بكلّ أبعاده الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، ومواصلة العمل في كل وقت وظرف وبلا توقف".

كما تعهد السوداني "ببذل كل الجهود للإعمار والتنمية، وفقاً لما تقتضيه مصالح شعبنا العليا وتطلعات جميع أبنائه".