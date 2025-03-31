دهسته مركبات عدة.. التعرف على هوية جثة شاب شمال غرب بعقوبة

2025-03-31 01:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ ديالى

أكد مصدر أمني، اليوم الأحد (30 آذار 2025)، التعرف على هوية جثة شاب مجهولة عثر عليها ضمن قاطع شمال غرب قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى خلال أقل من ثلاث ساعات.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الجثة المجهولة التي عثر عليها بعد ظهر اليوم على طريق كركوك-بغداد قرب ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة، كانت مشوهة بشكل كبير بعد أن تعرضت للدهس من قبل مركبات عدة خلال ساعات الليل، قبل أن يتم رصدها من قبل أحد المواطنين والابلاغ عنها، ليتم نقلها إلى الطب العدلي".

وأضاف المصدر، أنه "بعد جهود استثنائية لفرق التحقيق، تم الوصول إلى هوية الجثة، والتي تعود لشاب من مواليد 1998، يسكن إحدى المناطق الزراعية القريبة من ناحية هبهب، وهو يعمل بعقد بالأجور في مجمع الصناعات الكهربائية في ديالى بالقرب من مدينة بعقوبة".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة هوية سائق المركبة التي قامت بدهس الجثة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية".