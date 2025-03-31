رئيس الوزراء يؤكد المضي في مشاريع مصفى ميسان الاستثماري

2025-03-31 01:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المضي في مشاريع مصفى ميسان الاستثماري.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء أمس الأحد، جمعاً من رجال الأعمال والوجهاء من أبناء محافظة ميسان، وذلك خلال زيارته إلى المحافظة، لافتتاح وإطلاق العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية".وأشار ، خلال حديث له، إلى "أهمية تركيز الجهود على إنهاء المشاريع المتلكئة، التي جرى افتتاح عدد منها، وكذلك توفير البنى التحتية التي تخدم عملية التنمية الشاملة، وتيسّر من حياة الناس وتنقلاتهم في المحافظة، وتربط أقضية محافظة ميسان بباقي المحافظات".وبين السوداني أن "مشروع ماء العمارة الموحد الكبير، قد انطلق في العمل لخدمة الأقضية والنواحي في المحافظة، وأن المرحلة القادمة ستشهد التركيز على محطات معالجة المياه بمشاريع تتجاوز قيمتها 700 مليار دينار، بعد أن اكتملت مشاريع الصرف الصحي، من أجل تقليل نسب التلوث والأضرار البيئية التي نتجت عن تعثر المعالجات".وأوضح أن "المضي في مشاريع مصفى ميسان الاستثماري، وتوسعة مصفى ميسان، سيؤسس لدخول الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الأسمدة إلى المحافظة، وبذلك تهيّئ لأبناء المحافظة الآلاف من فرص العمل، وتعزز النشاط الزراعي وتنمّي الاقتصاد المحلي".