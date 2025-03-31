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“جبل أحد”.. توجه حكومي لتحويل المطعم التركي في ساحة التحرير إلى مركز طبي

“جبل أحد”.. توجه حكومي لتحويل المطعم التركي في ساحة التحرير إلى مركز طبي
“جبل أحد”.. توجه حكومي لتحويل المطعم التركي في ساحة التحرير إلى مركز طبي
2025-03-31 01:18:04 - المصدر: ايشان

نشرت صفحة موثقة تحمل اسم “القصر الحكومي”، صورة لبناية المطعم التركي وسط العاصمة بغداد، قائلة إنها ستتحول إلى مركز طبي. وكتب القصر الحكومي تدوينة، قال فيها: “سيتم تحويل بناية المطعم التركي إلى مركز طبي نموذجي”. يُشار إلى أن صفحة القصر الحكومي، تعد من المنصات المقربة من دائرة القرار، ومهتمة بنشر المشاريع الحكومية. وخلال احتجاجات 2019، […]

ظهرت المقالة “جبل أحد”.. توجه حكومي لتحويل المطعم التركي في ساحة التحرير إلى مركز طبي أولاً على ايشان.

“جبل أحد”.. توجه حكومي لتحويل المطعم التركي في ساحة التحرير إلى مركز طبي

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