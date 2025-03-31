2025-03-31 01:18:04 - المصدر: ايشان

نشرت صفحة موثقة تحمل اسم “القصر الحكومي”، صورة لبناية المطعم التركي وسط العاصمة بغداد، قائلة إنها ستتحول إلى مركز طبي. وكتب القصر الحكومي تدوينة، قال فيها: “سيتم تحويل بناية المطعم التركي إلى مركز طبي نموذجي”. يُشار إلى أن صفحة القصر الحكومي، تعد من المنصات المقربة من دائرة القرار، ومهتمة بنشر المشاريع الحكومية. وخلال احتجاجات 2019، […]

ظهرت المقالة “جبل أحد”.. توجه حكومي لتحويل المطعم التركي في ساحة التحرير إلى مركز طبي أولاً على ايشان.



