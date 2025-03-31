اندلاع حريق في "بازار زانكو" بقضاء كلار واستنفار فرق الدفاع المدني

2025-03-31 01:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في إدارة كرميان المستقلة التابعة لإقليم كوردستان، مساءاليوم الأحد، باندلاع حريق في سوق "بازار زانكو"، ما استدعى تدخل فرقالدفاع المدني بشكل عاجل للسيطرة على النيران ومنع انتشارها.

وذكرالمصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق اندلع داخل أحد المحال التجاريةفي السوق، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وانتشار الدخان في المنطقة".

وأشارإلى أن "فرق الدفاع المدني سارعت إلى موقع الحادث وباشرت عمليات الإخمادوالحد من امتداد الحريق إلى المحال المجاورة".

وبينالمصدر أنه "لغاية الآن ولم ترد معلومات مؤكدة عن حجم الأضرار والخسائرالناجمة عن الحريق، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في أسبابه".

يذكرأن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، إذ شهدت أسواق ومجمعات تجارية أخرى في إقليم كوردستانحوادث مماثلة في الفترات الماضية، الأمر الذي يسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءاتوقائية أكثر صرامة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث وتقليلالأضرارالناجمةعنها.