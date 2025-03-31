الشرطة يكتسح الجوية برباعية نظيفة في دوري النجوم

2025-03-31 02:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحسم فريق الشرطة ، مساء امس الاحد ، مباراة ديربي العاصمة بنتيجة كبيرة قوامها أربعة اهداف دون رد ، في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي ضمن الجولة 25 من دوري نجوم العراق ،فيما خسر المتصدر زاخو امام جاره دهوك بهدف نظيف جاء في آخر دقائق المباراة ، كما فاز نفط ميسان على نفط البصرة والكهرباء على اربيل .وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية ( واع ) : ان فريق الشرطة حقق فوزا كبيرا على القوة الجوية باربعة اهداف دون رد ، جاءت مناصفة بين شوطي المباراة ، وبهذا الفوز ارتقى الشرطة إلى وصافة ترتيب دوري النجوم ب 50 نقطة خلف المتصدر الزوراء ب 52 نقطة ولكن بعدد اقل من مباراتين عن منافسه المتصدر ، فيما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 41 بالمركز الرابع .وفي ديربي الشمال نجح دهوك من استغلال عاملي الارض والجمهور وحقق فوزا مستحقا على مستضيفه زاخو وبهدف نظيف جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة ليتجمد رصيد زاخو عند النقطة 49 في الترتيب الثالث .وفي باقي النتائج فاز نفط ميسان على نفط البصرة بهدف نظيف ، وتغلب الكهرباء على أربيل بثلاثة مقابل هدف .