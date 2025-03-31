رئيس الوزراء: الحكومة وضعت على رأس أولوياتها إنجاز المشاريع المتلكئة

2025-03-31 03:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان الحكومة وضعت على رأس أولوياتها إنجاز المشاريع المتلكئة في ميسان وباقي المحافظات.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء أمس الأحد، عدداً من الأعضاء السابقين في مجلس محافظة ميسان، حيث جرى استعراض واقع عمل الحكومة المحلية في جانبيها التشريعي والتنفيذي".وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، إلى "أهمية استثمار وتدعيم حال الاستقرار، واستدامة الأسباب التي تدعم البيئة الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة، فضلاً عن أهميتها لإحداث عملية تنموية مستدامة"، مؤكداً أنّ "التعاون والتكامل في العمل بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية أبرز أسس النجاح في المرحلة الحالية".وبيّن رئيس مجلس الوزراء أنّ "المشاريع التي أطلق أعمالها التنفيذية يوم أمس، ستكون ذات انعكاس اقتصادي كبير على المحافظة، وستظهر آثارها تدريجياً على الاقتصاد المحلي والنشاط التجاري وفرص العمل لأبناء المحافظة"، مؤكداً أن "الحكومة وضعت على رأس أولوياتها إنجاز المشاريع المتلكئة في ميسان وباقي المحافظات، وهو ما حققت فيه تقدماً واضحاً في عدد المنجز منها" .