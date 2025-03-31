الشيخ الخزعلي: العالم الإسلامي وقف متفرجا ولم يقدم شيئا حقيقيا تجاه الإبادة في غزة المحرومة

2025-03-31 08:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد الأمين العام لعصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، ان العالم الإسلامي وقف متفرجا ولم يقدم شيئا حقيقيا تجاه الإبادة في غزة المحرومة.

وقال الشيخ الخزعلي في خطبة صلاة العيد وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأحداث توالت في هذه السنة التي كانت بحق صعبة، وغزة تذبح من الوريد الى الوريد ولم يحرك أحد ساكنا تجاهها سوى محور المقاومة"، مشيرا الى ان "الموقف الأخلاقي للسيد حسن نصر الله تجاه غزة انطلق من مبادئ اهل البيت، وما قدمه القادة الشهداء والسيد نصر الله دليل صدق وإخلاص".

وأضاف، أن "العالم الإسلامي وقف متفرجا ولم يقدم شيئا حقيقيا تجاه الإبادة في غزة المحرومة، والدوافع العقائدية لا تقتصر في حدودها على فلسطين ولبنان والهدف منها تحقيق الأطماع الصهيونية بالسيطرة على المنطقة"، مبيناً أن "حرب غزة لم تنطلق من أهداف سياسية لدى العدو ويفترض بعد عمليات الإبادة".

وتابع: "إحدى الدول العربية مهمتها تنفيذ المشروع الصهيوني في تقسيم سوريا، وهناك محاولات لأنشاء إقليم جديد في سوريا بغية تقسيم البلاد"، موضحاً أنه "لا يصح ان يبقى العراق متفرجا على أحداث سوريا لأنه تهديد مباشر وخطير للأمن القومي".

وبين، أن "نعتقد أن على الدولة العراقية أن تكون أكثر فاعلية فيما يجري من أحداث في سوريا، والعراق يمكنه احباط مشروع تقسيم سوريا الذي يريده الكيان الصهيوني وأمريكا وإحدى الدول العربية"، مردفاً، أن "الحرب احداث تجري الآن في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن".

وأكمل، أنه "لا تستغربوا افتعال أي شيء لإدخال العراق في ساحة المعركة لأن الحرب عقائدية، والعدو لن يخرج العراق من دائرة الصراع الجاري في المنطقة"، مؤكداً أن "الخطر الآخر الذي يستهدف وحدة العراق واستقراره هو الخطر التركي".