تراجع أسعار النفط رغم تهديدات ترامب للمشترين الروس

2025-03-31 08:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، متجهة نحو خسارة ربع سنوية متواضعة رغم تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يفرض رسوماً جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي إذا شعر أن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/ حزيران، الأكثر نشاطًا، بمقدار 30 سنتًا، أو 0.4%، لتصل إلى 72.46 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 33 سنتًا، أو 0.5%، ليصل إلى 69.03 دولارًا للبرميل.

وصرّح ترامب يوم أمس الأحد بأنه "غاضب" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه سيفرض رسومًا جمركية ثانوية تتراوح بين 25% و50% على مشتري النفط الروسي إذا شعر بأن موسكو تعيق جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا .

وقال ترامب إنه قد يفرض الإجراءات التجارية الجديدة في غضون شهر.

وهدد ترامب إيران أيضا يوم الأحد بالقصف والرسوم الجمركية الثانوية إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

في غضون ذلك، من المقرر أن تبدأ مجموعة أوبك+، التي تضم أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، برنامجها للزيادات الشهرية في إنتاج النفط في أبريل. ومن المرجح أن تواصل المجموعة زيادة إنتاجها في مايو/ آيار.