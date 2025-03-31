انجاز تاريخي لبرشلونة مع المدرب فليك

2025-03-31 08:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسجل برشلونة انجازاً جديداً بفوزه على جاره جيرونا بنتيجة 4-1 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن الجولة 29 لليغا.وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات لم يسجل أي من فرق الليغا 139 هدفا بعد 45 مباراة في جميع المسابقات سوى برشلونة تحت قيادة هانز فليك هذا الموسم.وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الليغا بفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد بينما تجمد رصيد جيرونا عند 34 نقطة في المركز 13.