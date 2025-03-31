"صلاة تحت المطر".. بغداديون يحيون شعائرهم في مرقد الشيخ الكيلاني (صور)

2025-03-31 10:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في أجواء ممطرة ومفعمة بالروحانية، أقيمت صلاة عيد الفطر صباحاليوم الاثنين في مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني وسط العاصمة العراقية بغداد،بحضور لافت من رجال ونساء حرصوا على أداء الصلاة رغم الأمطار التي هطلت في ذلكاليوم المبارك.

ورغم تأثير تلك الأمطار على حجم الحضور المعتاد في هذا المعلم التاريخيالبغدادي، إلا أن المصلين تمسكوا بأداء شعائرهم، مرددين التكبيرات وسط أجواء منالخشوع والتعبّد.

وقد تناغمت أصوات التكبير مع همسات الرياح وأمطار العيد، حيث عبر المصلونعن فرحتهم بهذه المناسبة العظيمة، سائلين الله تعالى أن يعم الأمن والسلام علىالبلاد.

وقد وثقت عدسة شفق نيوز هذه الأجواء الروحانية، حيث التقطت صورًا تبرز جمالاللحظات التي عاشها المصلون في هذا المكان التاريخي، معبّرين عن ارتباطهم العميقبتقاليدهم ومقدساتهم.