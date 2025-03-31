البصرة تحتفي بأولى ساعات العيد بصلاة موحدة وتقاليد متوارثة (صور وفيديو)

2025-03-31 10:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهدت محافظة البصرة، صباح اليوم الاثنين، إقامة صلاة عيد الفطرالموحدة في جامع الجبال العقرب وسط المدينة، بمشاركة واسعة من أبناء المنطقة، فيتقليد ديني واجتماعي متوارث منذ مئات السنين، تُختتم فعالياته بطقس فلكلوري يعكسروح التعايش والأخوة بين الأهالي.

وقال الشيخ عبد الحليم عبد الحافظ، التدريسي في جامعة البصرة، لوكالة شفقنيوز، إن "هذه الصلاة الموحدة باتت تقليداً راسخاً في المنطقة منذ أكثر مننصف قرن، حيث يجتمع المؤمنون تحت سقف واحد لأداء صلاة العيد، يليها خطبة تتناولسيرة الرسول محمد (ص) وأهل بيته الأطهار، لتتوج بعدها بتقليد اجتماعي يجسد قيمالتلاحم والتآخي".

وأضاف عبد الحافظ، أن "التقليد المتوارث يبدأ بعد انتهاء خطبة العيد،حيث تمتد موائد الإفطار من باب الجامع حتى آخر الزقاق، بمشاركة أكثر من 500 منزلتقدم مختلف الأطباق البصرية الشهيرة، في مشهد يعكس روح العطاء والتضامن".

وأشار إلى أن "الغاية من هذا التقليد ليست فقط الاحتفاء بالعيد، بلتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، حيث يجتمع الغني والفقير على مائدة واحدة، لتذوبالفوارق الاجتماعية ويتحقق جوهر العيد في ترسيخ أواصر المحبة والسلامبين أبناء البصرة".