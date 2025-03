2025-03-31 10:17:20 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أُقيمت صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الشيخ عباس الكبير وسط مدينة الناصرية، وسط حضورٍ غفير من المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى لأداء الصلاة في أجواء روحانية مميزة. وأمَّ المصلين سماحة الشيخ أسامة الناصري، حيث شهدت الصلاة مشاهد من التلاحم والتآخي بين أبناء المدينة،...

The post بالصور: وسط حضور غفير.. الناصرية تؤدي صلاة العيد في مسجد الشيخ عباس الكبير appeared first on شبكة اخبار الناصرية.