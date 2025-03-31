2025-03-31 10:27:04 - المصدر: ايشان

تمكّن علماء مختصون من اكتشاف مجموعة من الهرمونات التي قد “تُجمّد آثار الزمن” على البشرة المتقدّمة في السن، وهو ما يعني القضاء على شيخوختها. وتتضمن الشيخوخة العديد من التغيرات في جميع أنحاء الجسم، لكن قلّة من الأعضاء تُعبّر عن هذه العملية بوضوحٍ كالجلد. وذكر تقرير نشره موقع “ساينس أليرت” المتخصص، واطلعت عليه “العربية.نت”، أن الجلد […]

ظهرت المقالة “تُجمّد آثار الزمن”.. علماء يكتشفون هرمونات تساعد على وقف شيخوخة البشرة أولاً على ايشان.



