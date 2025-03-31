2025-03-31 10:27:04 - المصدر: ايشان

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستتلقى صفعة قوية إذا تصرفت بناء على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع واشنطن. تعليق المرشد الإيراني علي خامنئي جاء خلال خطبتي صلاة عيد الفطر التي أُقيمت في مُصلّى إمام خميني في طهران، حيث توعد بـ”رد حازم” […]

ظهرت المقالة خامنئي: أمريكا ستتلقى صفعة قوية إذا تصرفت وفق تهديدات ترامب بضرب إيران أولاً على ايشان.



